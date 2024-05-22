“اعرف حالًا” .. كيفية الاستعلام عن معاشات مايو عبر هيئة التأمينات والشروط اللازمة لاستحقاق المعاش

يتساءل الكثير من المواطنين المستحقين للمعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مايو المقبل، وقد انتهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من استعدادات صرف معاشات شهر مايو المقبل لحوالي 11 مليون مواطن مصري بجميع محافظات مصر، ومن خلال المقال سوف نستعرض لكم طريقة الاستعلام عن معاشات شهر مايو بالتأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن معاشات مايو

صرحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تبدأ صرف معاشات شهر مايو بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، بالزيادة الجديدة والجد الأدنى للأجور والتي تصل إلى 15% حسب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد أتاحت الهيئة القومية رابط للاستعلام عن صرف معاشات شهر مايو بالرقم القومي وذلك من خلال باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الرابط.

كتابة الاسم المستفيد رباعي وكلمة السر.

الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح لاستكمال العملية.

شروط والأحكام استحقاق المعاش التأمينات الاجتماعية

يمكن للمواطن المتقدم الحصول على المعاش وفقاً لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادرة عن مجلس النواب وهي مجموعة من الحالات الآتية: