“منحة ال15.000 دينار جزائري“.. التسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر والشروط اللازمة minha.anem.dz

يبحث الكثير من المواطنين الجزائريين عن كيفية التسجيل في الرابط الخاص بمنحة البطالة 2024، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة، لذلك قامت وزارة العمل والتشغيل الجزائرية بالإعلان عن إتاحة الرابط الخاص بتسجيل منحة البطاله في الجزائر 2024، وذلك بعد تلقي الوزارة الكثير من الطلبات الخاصة بالتسجيل، وقامت الوزارة مؤخرا بالاعلان أنها تقوم بفرز تلك الطلبات حتى تتمكن الوزارة من إختيار المستحقين لتلك المنحة بشرط توافر بعض الشروط والضوابط التي لابد من توافرها.

رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالإعلان عن البدء في التسجيل في منحة البطالة 2024 حتى يتمكن المواطن الجزائري في التسجيل والحصول على منحة البطالة والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، وذلك عن طريق بعض النقاط وهي كالاتي:

اولا: تسجيل الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: النقر علي كلمة فتح حساب جديد.

ثالثا: تسجيل الدخول عن طريق كتابه إسم المتقدم ورقم الهاتف الجوال الخاص به بالإضافة إلي رقم الهويه الوطنية.

رابعا: النقر على منحة البطالة.

خامسا: تعبئة الاستمارة الخاصة بالمتقدم مع التأكد من رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من ثم الضغط على كلمة تسجيل.

شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024

قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل بالإعلان عن بعد الشروط والواجبات التي لابد من توافرها في من يحق لهم التقديم في الحصول على منحه البطاله العام الحالي 2024 وهي كالاتي: