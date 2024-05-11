“هُنـــا bem.onec.dz”.. طريقة سحب استدعاءات شهادة البكالوريا 2024 في الجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عن الميعاد الخاص ببدء امتحانات البكالوريا للعام الجاري 2024 في الجزائر، وذلك حتى يتمكن الطلبة من الاستعداد لاداء الامتحانات الخاصه بهم، كما قامت الوزارة بالإعلان عن بعض الشروط والضوابط التي لابد أن يتبعها جميع الطلبة والطالبات حتى يتمكن الجميع من اداء الامتحان، ونوضح في المقال التالي كافة التفاصيل الخاصة بامتحان البكالوريا 2024.

تاريخ انطلاق امتحانات بكالوريا 2024 في الجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن الميعاد الخاص بدء امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في الجزائر لتكون بداية الامتحانات يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، كما قامت الوزارة بالإعلان عن اليوم الخاص بانتهاء الامتحانات لتنتهي في يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024.

طريقة التسجيل في امتحانات البكالوريا في الجزائر 2024

قامت الجهات المختصة بالإعلان عن كيفية التسجيل في امتحانات البكالوريا في الجزائر للعام الحالي 2024 وتلك الخطوات كالاتي:

اولا: الولوج الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني الجزائري.

ثانيا: كتابة إسم الولاية التي يتبع لها الطالب.

ثالثا: كتابة إسم الطالب وكلمة المرور الخاصه به.

رابعا: كتابة رقم المصادقه الخاص بالطالب، من ثم الضغط على كلمة تسجيل.

طريقة التسجيل في امتحانات البكالوريا في الجزائر 2024

حتى يتمكن الطالب من اداء امتحان البكالوريا يوجد بعض الشروط التي لابد من توافرها والتي اعلنت عنها وزارة التربية الوطنية الجزائرية وهي كالاتي: