“ماما جابت بيبي” التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024 على النايل سات لمشاهدة أجمل أغاني الأطفال

تعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات البارزة التي تُبث عبر القمر الصناعي نايل سات، وتتميز بتقديمها لمحتوى متميز يلبي احتياجات الأطفال ويثري معارفهم، إذ تُساهم القناة بشكل فعّال في تعليم الأطفال أساسيات اللغة العربية وتعرفهم على القيم والأخلاق الإسلامية السامية كما وردت في القرآن الكريم، والتي يشجع عليها الإسلام، كما تُقدم القناة برامج تعليمية تُركز على مبادئ الرياضيات بطرق مبتكرة وممتعة، مما يساعد في تهيئة الأطفال للمراحل التعليمية المقبلة ويعدهم ليكونوا أعضاء فاعلين ومساهمين في مجتمعاتهم، إن الدور الذي تلعبه قناة طيور الجنة في الساحة الإعلامية للأطفال يُعتبر محوريًا، لذا يرغب الكثيرون في معرفة ترددها الجديد على النايل سات.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة في مجال البث الفضائي الموجه للأطفال، حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تسهم في تنمية الوعي والمعرفة لدى النشء، حيث تتميز القناة بمحتواها الغني والمتنوع الذي يشمل الأناشيد، القصص، والبرامج التي تُعلم الأطفال القيم الأخلاقية والدينية بأسلوب شيق وممتع، كما تحرص طيور الجنة على تقديم محتوى يعزز من الهوية الثقافية ويُشجع الأطفال على حفظ القرآن الكريم وفهم تعاليم الدين الإسلامي بطريقة مبسطة وجذابة، بالإضافة إلى ذلك تعرف القناة ببرامجها التي تُركز على تصحيح السلوكيات وتعليم الأطفال العادات الحميدة، مما يجعلها محطة مفضلة ليس فقط للأطفال بل ولأولياء الأمور الذين يبحثون عن محتوى هادف يُساهم في تربية أبنائهم تربية سليمة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

تقدم قناة طيور الجنة محتوى يعزز من الهوية الثقافية ويُنمي الوعي الديني والأخلاقي لدى الناشئة، وذلك من خلال برامجها التي تصمم خصيصًا لتكون مصدر إلهام وتعليم للأجيال الصاعدة، ويُمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة على النايل سات عبر استخدام التردد الآتي:

التردد 11310 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3 الجودة SD الاستقطاب عمودي

برامج وأناشيد قناة طيور الجنة 2024

تقدم قناة طيور الجنة مكتبة غنية من البرامج التربوية والترفيهية المصممة خصيصا للأطفال، وتتمثل في مجموعة متنوعة من الكليبات الموسيقية التي تعلم وتمتع في آنٍ واحد، من بين هذه البرامج: