“رهيبة مجانية ومجربة 100%”.. تحميل شفرات gta 5 للكمبيوتر 2024 جرب الان الاسلحة والهداية الجديدة

تحميل شفرات gta 5 للكمبيوتر 2024، تعتبر لعبة 5 gta أحدي الألعاب الإلكترونية التي أطلقت عام 2013، لتكون من أفضل الألعاب الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، والتي حازت على شعبية كبيرة من الأطفال الصغار والمراهقين، خاصة لتوفرها لعدة شفرات يمكن من خلالها التحكم في اللعبة، والحصول علي استمتاع وتشويق أكثر، لذلك توفر المنصات الرقمية سهولة الوصول إلى هذه الشفرات لحصول اللاعبين عليها.

تحميل شفرات gta 5 للكمبيوتر 2024

قامت لعبة جاتا 5 للكمبيوتر بتوفير العديد من شفرات gta5 التي تساعد في الحصول على العديد من الخدمات داخل اللعبة، لتصبح اللعبة أكثر تسلية ومتعة بعد استخدام هذه الشفرات، كما توفر اللعبة إمكانية للحصول على الشفرات من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة تتمثل فيما يلي:

أولا، يجب استعمال زر ~ أو (Shift + `)، حتي تقوم بفتح خانة الأوامر الخاصة بالعبة.

ثانياً، بعد ذلك قم بتدوين أحد الشفرات الراغب في استخدامها من الخانة المخصصة لذلك من القائمة.

ثالثاً وأخيراً، سيتم تفعيل الشفرة في اللعبة تلقائيا بعد كتابة الشفرة.

قائمة شفرات gta 5 للكمبيوتر

استناداً علي بحث العديد من لاعبي لعبة جاتا 5 للكمبيوتر، وفرت اللعبة قائمة تحتوي على العديد من الشفرات التي يمكن استخدامها أحد اللاعبين، وهي تأتي كالتالي:

هاتف أسود محمول 1-999-367-3767

شفرة الحصول على ذخيرة متفجرة هي 1 -999-444-439

صعود المظلة 1-999-759-3483.

شفرة الهبوط من المظلة هي 1-999-759-3255 .

السباحة بشكل سريع 1-999-759-3255

الأيدي الساخنة 1-999-468-42637 .

شفرة تغير الطقس لنزول المطر هي. 1-999-625-348-7246.

كلمات سر السيارات

فيما يلي قائمة ببعض كلمات سر السيارات في لعبة GTA V:

سيارة Comet: R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1.

سيارة Rapid GT: R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1.

سيارة Buzzard: O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle.

سيارة BMX: BMX.

طائرة زراعية Crop Duster: 1-999-872-7433.

دراجة نارية PCJ-600: 1-999-724-6546.

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