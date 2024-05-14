“طـــالــع اسمـــك هّســـه epedu.gov.iq“ اسماء تعيينات عقود وزارة التربية 2024 بالعراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن تعيينات عقود التربية والتي تقدم ما يقارب نحو 50 ألف عقد وهي من المساعدات التي تقدمها الدولة من أجل مساعدة خريجي كليات التربية في الحصول على عمل ثابت وذلك من أجل تحسين المستوى الاقتصادي لديهم، ولكن يتم التقديم وفق مجموعة من الشروط وهذا ما سوف نقدمه لكم في السطور القادمة.

تعيينات عقود التربية

يمكن الان لجميع المتقدمين على تعيينات عقود التربية الاستعلام عن النتيجة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب عليك الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم. بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال كل من اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية والذي يجب أن يكون ساري. في الخطوة التالية من قائمة الخدمات المقدمة قم بالدخول على خيار تعيينات عقود الخمسين ألف. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة. أخيرا بمجرد الضغط على زر البحث سوف تظهر لك النتيجة في غضون ثواني.

شروط التقديم في تعيينات عقود التربية بالعراق

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين على عقود التربية والتي يجب التحقق منها وذلك من أجل القبول وهي:

يشترط أن يكون المتقدم خريج المؤهلات المطلوبة والمناسبة مع الوظيفة.

يرجى تقديم كافة الوثائق المطلوبة.

يشترط أن يكون حامل للجنسية العراقية.

يتطلب من المتقدم الاستقرار داخل العراق بشكل دائم.

يجب أن يكون لديه الكفاءة التي تؤهله إلى العمل.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في تعيينات عقود التربية