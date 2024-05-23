“البنك التونسي للتضامن“ يقدم قرض بقيمة 10.000 دينار تونس 2024

أطلق البنك التونسي للتضامن قرض 10000 دينار وهذا القرض سوف يتم منحه للأسر المعوزة والفقيرة داخل الدولة ووفقا لما أوضحته الجهات المعنية أنه سوف يتم رفع الفوائد عن هذا القرض وذلك لأنه يعد من أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة للأسر محدودة الدخل وذلك من أجل مساعدتهم في تلبية الإحتياجات الخاصة، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

البنك التونسي للتضامن قرض 10000 دينار

الجدير بالذكر أنه يتم منح هذا قرض البنك التونسي للأشخاص محدودي الدخل والذين ليس لديهم عمل ثابت وذلك من أجل تشجيعهم على إقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم، تصل قيمة القرض حتى 10.000 دينار تونسي ويتم تسديدها على هيئة أقساط شهرية تصل مدة التسديد حتى 6 سنوات بالإضافة إلى أنه يوجد عام يعفى المقترض من دفع القسط، يجب العلم أم وفقا لقانون المالية رقم 19 لعام 2024 أن هذا القرض لا يتم وضع فوائد عليه ومن المقرر توفير ما يقارب نحو 20 مليون دينار تونسي والذي سوف يتم اقتراضها للأسر المعوزة.

القرض المقدم من البنك التونسي

يوجد مجموعة من المعلومات التي يجب أن تعرفها حول القرض المقدم من البنك التونسي وهي: