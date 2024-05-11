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“وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار هُنــــــا 2024“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس فوري social.gov.tn والشروط اللازمة

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 48 دقيقة
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منحة 300 دينار تونس، في إطار حرص الحكومة التونسية على دعم المواطنين الذين يعانون من الفقر وقلة المال تقدم منحة ثلاثمائة دينار لتوفير دخل للأسر المحتاجة يساعدهم على اجتياز الظروف الاقتصادية الصعبة ومجابهة الغلاء وارتقاع اسعار السلع والمنتجات الاساسية، ويشرف على صرف المنحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتتيح امكانية التقديم عليها الكترونيا من خلال اتباع بضع خطوات بسيطة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في المنحة والشروط المطلوبة للاستفادة من المنحة.

للحصول على منحة 300 دينار تونس لابد من توافر عدة شروط في المتقدم وهي :

  • أن يكون المتقدم حاملا للجنسية التونسية، ومقيم داخل تونس بصفة دائمة.
  • الا يكون لديه عمل ثابت في أحد المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
  • ان يكون دخله الشهري لا يزيد عن 180 دينار.
  • أن يكون ليس لديه القدرة على سداد مصاريف دراسة ابناءه.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 48 دقيقة
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