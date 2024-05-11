“وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار هُنــــــا 2024“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس فوري social.gov.tn والشروط اللازمة

منحة 300 دينار تونس، في إطار حرص الحكومة التونسية على دعم المواطنين الذين يعانون من الفقر وقلة المال تقدم منحة ثلاثمائة دينار لتوفير دخل للأسر المحتاجة يساعدهم على اجتياز الظروف الاقتصادية الصعبة ومجابهة الغلاء وارتقاع اسعار السلع والمنتجات الاساسية، ويشرف على صرف المنحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتتيح امكانية التقديم عليها الكترونيا من خلال اتباع بضع خطوات بسيطة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في المنحة والشروط المطلوبة للاستفادة من المنحة.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس فوري للتيسير على المواطنين وحرصا على وقتهم وجهودهم أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية خدمة التسجيل الالكتروني للتقديم على منحة ال 300 دينار، وأصبح بإمكان المواطن التي تتوافر فيه شروط الاستحقاق التسجيل بسهولة في المنحة ومن ثم يتم بحث طلبه والرد عليه بالموافقة أو الرفض، وفيما يلي نوضح لكم رابط وخطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس : الدخول الى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من خلال الضغط على هذا الرابط.

ادخال رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

من برامج الدعم المتاحة قم باختيار “منحة 300 دينار”.

سيطلب منك تعبئة نموذج الطلب وادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

ثم قم برفع المستندات المطلوبة لتسجيل الطلب.

اضغط على “ارسال” للتقديم وبعد بحث الطلب والبت فيه سيتم الرد عليك في اقرب وقت.

شروط الحصول على منحة 300 دينار تونس

للحصول على منحة 300 دينار تونس لابد من توافر عدة شروط في المتقدم وهي :