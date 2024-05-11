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أحسن من الواتساب الرسمي.. تحديث واتساب الذهبي 2024 أحدث إصدار ضد الحظر ومزايا إضافية أخرى
يبحث كثير من الأفراد عن تحديث واتساب الذهبي 2024، والذي هو يعد نسخة معدلة ومطورة من تطبيق واتساب الرسمي الأخضر، وقد تم تعديلها بإضافة عدة مزايا إليه تسهل عملية استخدام التطبيق على المستخدم وتجعل تجربته أكثر متعة وخصوصية عن ذي قبل، وهو أكثر سهولة من التطبيق العادي أو التطبيقات الأخرى، والذي يرجع إلى التحديثات المستمرة التي تعمل الشركة على إضافتها.
تحديث واتساب الذهبي 2024
يمكن لمستخدمي التطبيق تنزيل تحديث واتساب الذهبي 2024 الإصدار الأخير عن طريق القيام بالخطوات التالية:
- يتم فتح أحد محركات البحث المتوفرة على الهاتف المحمول.
- ثم إدخال اسم التطبيق في خانة البحث وسوف يظهر.
- بعد ذلك يتم الضغط على خانة تحميل التطبيق الموجودة، وفي خلال دقائق معدودة سوف يتم تنزيل التحديث الجديد على الجهاز.
- ويمكن للمستخدم الاستفادة من جميع المزايا الموجودة به.
مزايا تطبيق واتساب الذهبي
يعمل واتساب الذهبي النسخة المعدلة على إعطاء عدة مميزات إلى المستخدم، ويعد أشهرها ما يلي:
- يمكن من خلاله تحميل الفيديوهات المختلفة من تطبيق فيسبوك.
- بالإمكان إرسال مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت تصل مدتها إلى 5 دقائق لعدد كبير من جهات الاتصال في المرة الواحدة.
- يتيح القدرة على حذف الرسائل التي تم إرسالها لدى الطرف المستلم دون أن يستطيع استرجاعها مرة أخرى.
- يمكن من خلاله أيضاً تعديل الرسائل حتى بعد أن يراها المستلم.
- يستطيع المستخدم تغيير خليفة ونظام التطبيق تماما عن الوضع الافتراضي.
- يمكن إخفاء مشاهدة حالات جهات الاتصال الأخرى.
- منع حذف الرسائل في حالة أن قام المرسل بحذفها.
- أيضاً لا يتم حذف حالات الجهات الأخرى والاطلاع عليها بكل سهولة…