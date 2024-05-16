تردد القنوات

“ابسط قلب طفلك وثبتهاله” .. تردد قناة ميكي الجديد 1445 على النايل والعرب سات بإشارة قوية

صورة new2024 new2024منذ ساعة واحدة
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تردد قناة ميكي
تردد قناة ميكي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة ميكي حيث تعتبر قناة ميكي من أهم قنوات الاطفال الحديثة والتي انتشرت بسرعة كبيرة حتى صارت في جميع بيوت الوطن العربي ، ويحب جميع الأطفال مشاهدة قناة ميكي وما تعرضه من أفلام كرتونية مدبلجة ، وتهتم قناة ميكة بعرض جميع الأفلام الجديدة بشكل يومي ، كما تهتم قناة ميكي بجودة محتواها ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة ميكي عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ميكي

لمشاهدة العديد من أفلام ديزني المدبلجة باللغة العربية واللغة العامية المصرية يمكنكم تحميل تردد قناة ميكي والاستمتاع بالعديد من أغاني الأطفال المميزة وأفلام ومسلسلات الكرتون الشهيرة ، كما تتميز قناة ميكي بجودة الصوت والصورة والاهتمام بالمشاهدة وتقديم كل جديد وإليكم تردد قناة ميكي عبر القمر الصناعي نايل سات.

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11526
  • الاستقطاب : رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 8\7
  • معدل الترميز : 27500

تردد قناة ميكي على عرب سات

تحظى قناة ميكي على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع بداية اجازة نهاية العام والاجازة الصيفية وجلوس الكثير من الأطفال أمام شاشة التلفاز ومشاهدة الأفلام الكرتونية المتنوعة وإليكم تردد قناة ميكي عبر القمر الصناعي عرب سات.

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد : 11257
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 3\4.
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صورة new2024 new2024منذ ساعة واحدة
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