“طـــالــع اسمـــك هّســـه هُنـــا epedu.gov.iq“ اسماء تعيينات عقود وزارة التربية 2024 بالعراق

أطلقت وزارة التربية والتعليم في العراق رابط التقديم على تعيينات عقود محافظة بابل، ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه يوجد ما يقارب نحو 7080 درجة وظيفية خالية ومن المقرر قبول الحاصلين على الدبلومات ودرجة البكالوريوس بنسبة تصل حتى 75٪ وسوف يتقاضوا راتب شهري يصل حتى 3 آلاف دينار، ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم بعد التحقق من مجموعة من الشروط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

شروط التقديم على تعيينات عقود محافظة بابل

قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين على تعيينات عقود بابل والتي تكون كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه أي قضايا جنائية أو عقوبة.

يشترط أن يكون من سكان محافظة بابل كما يجب أيضا تقديم بطاقة السكن.

يرجى عدم التزوير في الوثائق المقدمة.

يشترط عدم وجود أي عقوبات فصل من الوظيفة لدى المتقدم قبل سابق.

ما هي ضوابط التقديم على تعيينات عقود محافظة بابل؟

يتم قبول المتقدمين على تعيينات عقود بابل بالنسب الآتية والتي حددتها وزارة التربية والتعليم:

15٪ من أبناء الشهداء.

2٪ من الأقليات.

10٪ من أهالي ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية.

5٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

معايير التقديم في تعيينات عقود محافظة بابل

يوجد مجموعة من المعايير التي يتم على أساسها قبول المرشحين وهي:

25 درجة الامتياز.

20 درجة جيد جدا.

15 درجة جيد.

10 درجات مقبول.

الحالة الزوجية:

10 درجات للمتزوج وليس له أطفال أو أرمل أو مطلق ولديه أطفال.

5 درجات للمتزوج وليس لديه أطفال.

درجتين للغير متزوج.

وإلى جميع المواطنين الذين يرغبوا في التقديم على تعيينات بابل قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم.