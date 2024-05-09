“الآن اعرف” .. أرقام الجلوس ثالث ثانوي صنعاء 2024 اليمن عبر منصة إدارة الامتحانات العامة

تتاح لكم إمكانية البحث عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي في صنعاء للعام 2024 من خلال الشبكة العنكبوتية، وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم في اليمن أو عبر التوجه إلى الموقع الخاص بالإدارة العامة للامتحانات، سنوضح لكم في هذا المقال جميع المعلومات المتعلقة بالموضوع بالتفصيل.

أرقام الجلوس ثالث ثانوي صنعاء 2024

نقدم لكم اليوم من خلال بوابتنا الإخبارية كيفية الاستفسار عن أرقام الجلوس لطلاب المرحلة الثانوية في كلا القسمين العلمي والأدبي، وإليكم التفاصيل كما يلي:

تسجيل الدخول إلى المنصة الخاصة بالإدارة العامة للامتحانات في اليمن من هنـــــا.

اتجه إلى الخانة التي تحتوي على أرقام مقاعد الامتحانات للشهادة الثانوية.

انتقل إلى تحديد الفرع، سواء كان علمياً أو أدبياً، تبعاً مجال دراستك.

التأكد من كتابة اسمك بشكل صحيح وبالخط العربي، وذلك على الوثائق الرسمية التي تقدمها إلى الإدارة المسؤولة عن الاختبارات.

انقر على بحث.

تتجلى لك جميع تفاصيل أرقام مقاعد الجلوس التابعة لك.

اطبع رقم جلوسك.

الاستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024

إن كنت طالباً بالصف التاسع وتود الحصول على رقم جلوسك، يجب عليك الالتزام بهذه الخطوات:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم في اليمن من هنــــــا، أو قم بزيارة بوابة الإدارة المركزية للامتحانات.

اضغط على أيقونة الخدمات.

تحديد رمز أرقام الجلوس بعد ذلك.

تدوين اسمك بالطريقة التي تم التسجيل بها في شهادة الولادة.

تظهر أمامك رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة في اليمن للعام 2024.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية اليمن 2024