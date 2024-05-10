“برابط مباشر spa.gov.iq“ الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي حملها Pdf

اسماء الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن انتهاء الجهات المعنية من عمليات مراجعة الملفات المقدمة واختيار أصحاب الاولوية للحصول على الدعم وهم الذين تتوافر بهم شروط الاستحقاق من الأكثر احتياجا، ويتم حاليا تنزيل كشوفات الأسماء على المواقع التي خصصتها الوزارة وذلك لإتاحة الاطلاع عليها من قبل المتقدمين وتمكين الاشخاص من البحث عن اسمائهم بسهولة وبخطوات بسيطة وبالتالي معرفة أي مواطن إذا كان المستفيدين أم لا وهل سيتمكن من صرف المنحة ام أنه من غير المستحقين، وستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ببدء الإعلان عن الدفعات الجديدة بمجرد الانتهاء من الوجبة الاخيرة.