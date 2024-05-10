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“برابط مباشر spa.gov.iq“ الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي حملها Pdf
اسماء الرعاية الاجتماعية، قدم آلاف الأشخاص العراقيين طلبات الى وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من وجبات الرعاية وهي منحة تقدمها الدولة للفقراء ومحدودي الدخل وجميع من يحتاجون الى الدعم لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات ذويهم وتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار الذي تسبب في معاناة الكثيرين، وينتظر المتقدمين نتائج بحث الطلبات والاعلان عن أسماء المقبولين، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية.
اسماء الرعاية الاجتماعية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن انتهاء الجهات المعنية من عمليات مراجعة الملفات المقدمة واختيار أصحاب الاولوية للحصول على الدعم وهم الذين تتوافر بهم شروط الاستحقاق من الأكثر احتياجا، ويتم حاليا تنزيل كشوفات الأسماء على المواقع التي خصصتها الوزارة وذلك لإتاحة الاطلاع عليها من قبل المتقدمين وتمكين الاشخاص من البحث عن اسمائهم بسهولة وبخطوات بسيطة وبالتالي معرفة أي مواطن إذا كان المستفيدين أم لا وهل سيتمكن من صرف المنحة ام أنه من غير المستحقين، وستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ببدء الإعلان عن الدفعات الجديدة بمجرد الانتهاء من الوجبة الاخيرة.
الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية
أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق رابط على الانترنت يمكن أي شخص بسهولة تامة الاطلاع على قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وبالتالي معرفة إذا كان اسمه موجود ضمن تلك القوائم، وسنستعرض لكم فيما يلي رابط وطريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية :
- الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- اختيار خدمة “الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية”.
- ادخل البيانات المطلوبة وهي المحافظة ورقم الوجبة.
- اضغط على “استعلام” وسيتم عرض كشوف الاسماء ويمكنك تحميلها بصيغة PDF والبحث عن الاسم المراد من بينها.