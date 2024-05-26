شروط التسجيل في مسابقة الترجمة وزارة العدل 2024 بالجزائر

من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها الكثير من المواطنين داخل الجزائر هي مسابقة الترجمة وزارة العدل والتي تم إطلاقها من قبل الوزارة وذلك من أجل المواطنين في الحصول على وظيفة ثابتة كما أنها أوضحت أنه يوجد ما يقارب نحو 500 منصب خالي، ولكن يتم التقديم بعد التحقق من مجموعة من الشروط وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسابقة الترجمة وزارة العدل

لكل من يرغب في التقديم على مسابقة الترجمة وزارة العدل يجب أن يتوفر لديه مجموعة من الشروط التي قامت بتحديدها الوزارة وهي:

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرون عام.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم المسابقة جزائري الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الليسانس أو الماجستير من معهد الترجمة أو شهادة أجنبية معادلة لها.

يشترط أن يكون المتقدم للمسابقة قد عمل قبل ذلك في مجال الترجمة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، ويجب أن

يكون قد عمل في جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو أي من المنظمات أو المكاتب العمومية للترجمة.

يوجد مجموعة من الفئات التي لا يتم تطبيق شرط العمر والخبرة وهم الأشخاص الخريجين باللغات الأجنبية التالية: التركية، الإيطالية، البرتغالية، الكورية اليابانية، الصينية، الهولندية، الهندية، لغات الإشارة.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في مسابقة الترجمة وزارة العدل

يوجد مجموعة من الوثائق التي يجب تحضيرها وهي:

شهادة الميلاد.

عدد 2 صورة شمسية.

شهادة التخرج.

نسخة من نموذج التقديم الإلكتروني.

شهادة خبرة.

موعد التسجيل في مسابقة الترجمة وزارة العدل

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه تم فتح باب التسجيل بداية من يوم 29 أفريل وسوف يظل مفتوح حتى يوم 8 من مايو 2024، كما أوضحت أن التسجيل سوف يكون من خلال الصفحة الرسمية لوزارة العدل.