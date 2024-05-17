“اطــلبهــا فــورا edcarte.poste.dz“ كيفية طلب البطاقة الذهبية من الهاتف بريد الجزائر 2024

يمكنك الآن طلب البطاقة الذهبية 2024 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي قام بإطلاقه البريد الجزائري وذلك سوف يوفر عليك الوقت والجهد كما أنه سوف يتم وصول البطاقة حتى باب المنزل، يجب العلم أنه يمكنك استخدام تلك البطاقة في جميع المعاملات المالية المختلفة، كما يمكنك أيضا استخدامها في عمليات البيع والشراء المختلفة وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا.

طلب البطاقة الذهبية 2024

يمكنك الآن تقديم طلب الحصول على البطاقة الذهبية وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بهيئة البريد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يتطلب منك تحميل التطبيق من خلال متجر التطبيقات المثبت لديك. بعد أن تقوم بتحميل التطبيق قم بالدخول عليه. يجب عليك الدخول على خانة خدمات البطاقة الذهبية. سوف يظهر لك نموذج تقديم والذي يجب عليك ملؤه بالبيانات المطلوبة. قم بإرسال جميع الوثائق المطلوبة والتي يجب أن تكون بصيغة pdf. أخيرا قم بالضغط على زر إرسال الطلب وانتظر حتى تحصل على الموافقة.

طلب البطاقة الذهبية من مكتب البريد

هل تعلم أنه يمكنك أيضا التقديم على البطاقة من خلال الذهاب إلى مكتب البريد وقم باتباع التعليمات الآتية:

قم بالذهاب إلى مكتب البريد القريب منك ولكن يجب التحقق من أنه يوفر خدمة Al Dahabia Service Premium. بعد ذلك قم بتقديم طلب الحصول على البطاقة الذهبية وسوف تحصل على استمارة بيانات يتطلب منك ملؤها. يرجى تسليم جميع الأوراق المطلوبة. انتظر حتى تحصلى على الموافقة. في حين الموافقة يتطلب منك دفع الرسوم اللازمة، وبعد استلام البطاقة قم بتفعيلها من خلال ماكينات ATM.

الوثائق المطلوبة لطلب الحصول على البطاقة الذهبية