الكشـــووووفـات ظهـــرت هسّـــه .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الأخيرة molsa.gov.iq

يبحث الكثير من مستفيدي برنامج الرعاية عن كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية وهي عبارة عن برنامج دعم تقدمه الحكومة في العراق للأسر الغير مقتدرة وذلك من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لديهم ولكن يتم اختيارهم بعد إجراء الكثير من التحقيقات والفحوصات حول الحالة الاجتماعية الخاصة بهم وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الجدير بالذكر أنه تم اختيار عدد كبير من الأسر المتقدمة وسوف يتم الإعلان عن النتيجة في الأيام القليلة القادمة، يمكنك الاستعلام عن اسمك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

الخطوة الأولى يتطلب من المتقدم زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي. الخطوة الثانية من الصفحة الرسمية قم بالضغط على خيار الرعاية الاجتماعية. الخطوة الثالثة يتطلب منك تحديد الولاية التابع لها المتقدم. الخطوة الرابعة قم بإدخال رقم البطاقة الشخصية الخاص بك. الخطوة الخامسة بمجرد الضغط على زر استعلام سوف يتم تحميل ملف بصيغة pdf والذي يشمل جميع أسماء المقبولين قم بالبحث عن اسمك.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

عند قبول المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية تقوم الجهات المسؤولة بالتحقق من مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لدى المتقدم وهي: