عربي و دولي
الكشـــووووفـات ظهـــرت هسّـــه .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الأخيرة molsa.gov.iq
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
يبحث الكثير من مستفيدي برنامج الرعاية عن كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية وهي عبارة عن برنامج دعم تقدمه الحكومة في العراق للأسر الغير مقتدرة وذلك من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لديهم ولكن يتم اختيارهم بعد إجراء الكثير من التحقيقات والفحوصات حول الحالة الاجتماعية الخاصة بهم وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
الجدير بالذكر أنه تم اختيار عدد كبير من الأسر المتقدمة وسوف يتم الإعلان عن النتيجة في الأيام القليلة القادمة، يمكنك الاستعلام عن اسمك من خلال اتباع التعليمات الآتية:
- الخطوة الأولى يتطلب من المتقدم زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.
- الخطوة الثانية من الصفحة الرسمية قم بالضغط على خيار الرعاية الاجتماعية.
- الخطوة الثالثة يتطلب منك تحديد الولاية التابع لها المتقدم.
- الخطوة الرابعة قم بإدخال رقم البطاقة الشخصية الخاص بك.
- الخطوة الخامسة بمجرد الضغط على زر استعلام سوف يتم تحميل ملف بصيغة pdf والذي يشمل جميع أسماء
- المقبولين قم بالبحث عن اسمك.
شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية
عند قبول المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية تقوم الجهات المسؤولة بالتحقق من مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لدى المتقدم وهي:
- يجب أن يكون ليس لديه أملاك ذات قيمة مقيدة بأسمه.
- يشترط أن يكون عراقي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك مصدر دخل شهري.
- متاح التقديم للسيدات الأرامل و المطلقات ولكن يجب تقديم المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية.
- يتطلب من المتقدمين أن يكونوا متواجدين داخل الدولة بشكل مستمر.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام. ولا يزيد عن 60 عام.