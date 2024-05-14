جميع التفاصيل: مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مادة “رابط التقديم- الاوراق المطلوبة – الشروط “

مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مادة ، وهى مسابقة التنظيم والإدارة لتعين 18 ألف متقدم فى وظيفة معلم مساعد مادة ، والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية في الأيام الأخيرة في المواقع والجرائد المصرية ، والتي جاءت في إطار توفير فرص عمل إلي الكثير من الشباب من الخريجين والخريجات في جميع المحافظات المصرية والتي أوضحت الوزارة الشروط المطلوبة من اجل التقديم، والتي راعت فيها الكثير من الفئات العمرية المختلفة، وارتفع البحث في الساعات الأخيرة من قبل المواطنين حول الاستعلام عن الشروط والأوراق ورابط التقديم هو ما سوف نستعرضه إليكم عبر هذا المقال.

مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مادة

ينتظر الملايين من الشباب والشابات في مصر إعلان عن أي وظائف حكومية طوال العام، والتي بعد طول انتظار أعلنت الحكومة عن فتح باب التسجيل أخيرا في صباح اليوم وتستمر حتى بوم 27 مايو 2024 عبر الرابط هنا واليك

شروط التقديم لمسابقة التربية والتعليم

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه أي سوابق أو صحيفة جنائية أو مخلة بالآداب.

يجب أن لا يكون المتقدم قد تم فصلة من الخدمة من مدة لا تقل عن اربع أعوام من تاريخ الإعلان .

يجب ان يكون عمر المتقدم يزيد عن 40 عام .

أن يكون المتقدم حال على موهل تربوي أو دبلوم تربوي للكلبات الأخري .

يجب أن يكون المتقدم حاصل على تقدير مقبول فيما أعلي.

يجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات الخاصة بالمسابقة.

يجب أن يجتاز المتقدم اجتياز التدريبات التى تحدد وزارة التربية والتعليم.

يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات .

يتم التقديم فقط في المحافظة التابع لها والمسجل بها في بطاقة الرقم القومى.

يجب التقديم فقط فى المادة الدراسية التي تتوافق المؤهل الدراسي المقدم بها .

الأوراق التقديم فى مسابقة التربية والتعليم

حدد الوزارة الأوراق المطلوبة والتي يجب ان تكون جميعها سارية المدة وملونة وبأفضل جودة، ويتم تقديمها على الموقع الخاص بالوظائف الحكومية، واليك تفاصيل الأوراق المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مادة: