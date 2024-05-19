جدول العطل الرسمية في العراق 2024 .. هل الأثنين أجازة رسمية؟

قامت الأمانة العامة في العراق بالإعلان عن جدول العطل الرسمية في العراق 2024 وذلك بعد ازداد التساؤل عنها من قبل الطلاب وأولياء بالإضافة إلى العاملين في مجال التدريس وذلك من أجل أخذ قسط من الراحة، كما يتساءل الكثير حول هل يوم الأثنين عطلة رسمية أم لا وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال موقعنا اليوم.

جدول العطل الرسمية في العراق 2024

سوف نذكر لكم في النقاط الآتية الأيام التي من المقرر أنه يكون بها عطلة رسمية داخل العراق وذلك ما أوضحته الجهات المسؤولة والتي سوف تكون على النحو التالي:

من المقرر أن يكون يوم 1 من كانون الثاني عطلة رسمية وذلك احتفالا ببداية العام الميلادي الجديد.

يوم 6 من كانون الثاني سوف يكون عطلة رسمية وذلك احتفالا بعيد الجيش العراقي.

يوم 5 من آذار من المقرر أن يكون عطلة رسمية وذلك بمناسبة الاحتفال بثورة الذكرى بكردستان.

يوم 6 من آذار سوف يكون عطلة رسمية وذلك احتفالا باليوم الوطني للتسامح والتعايش.

يوم 21 من آذار من المقرر أن يكون عطلة رسمية والسبب الاحتفال بعيد نوروز.

يوم 9 من نيسان سوف يكون عطلة رسمية وذلك احتفالا بمناسبة ذكرى سقوط الديكتاتورية داخل كردستان.

يوم 10 من نيسان عطلة رسمية وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك والتي تستمر حتى يوم 12 من نيسان.

يوم 1 من أيار سوف يكون عطلة رسمية وذلك احتفالا بعيد العمال.

يوم 16 من حزيران سوف يكون عطلة رسمية وذلك احتفالا بعيد الأضحى المبارك وسوف تستمر تلك العطلة حتى يوم 19 من حزيران.

يوم 7 من تموز عطلة رسمية وذلك احتفالا بالعام الهجري الجديد.

يوم 14 من تموز سوف يكون عطلة رسمية وذلك احتفالا بثورة تموز.

يوم 15 من أيلول من المقرر أن يكون عطلة رسمية وذلك بسبب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

يوم 3 من تشرين سوف يكون عطلة رسمية وذلك احتفالا بالعيد الوطني.

يوم 10 من كانون الأول سوف يكون إجازة رسمية وذلك احتفالا بعيد النصر.

يوم 25 من كانون الأول سوف يكون عطلة رسمية وذلك احتفالا بعيد ميلاد المجيد.

هل يوم الأربعاء عطلة رسمية في العراق؟

وفقا لما أوضحه مجلس الوزراء العراقي أن يوم الأثنين لن يكون عطلة رسمية وتلك الأحاديث ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.