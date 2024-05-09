“نزلها خلي العيال تتبسط” .. تردد قناة ميكي الجديد 1445 وكيفية استقبالها لمشاهدة أفلام الكرتون 24 ساعة
يسهل الآن الوصول إلى تردد قناة ميكي 2024 الجديدة على النايل سات، حيث نقدم لكم البيانات والتوجيهات اللازمة لذلك. تُعتبر قناة ميكي واحدة من أفضل قنوات الأطفال، حيث تقدم محتوى عالي الجودة ومتنوعًا، يشمل أحدث الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية، وهي محبوبة لدى جميع الأطفال.
تردد قناة ميكي
مع زيادة الاهتمام بالتردد الجديد لقناة ميكي، يظهر ذلك بارتفاع معدلات البحث، وذلك بفضل شعبيتها الكبيرة بين الأطفال. تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية الحديثة والمسلية، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية المحببة للأطفال. والآن يمكنك بسهولة تنزيلها عبر القمر الصناعي نايل سات وكذلك عرب سات باستخدام البيانات التالية:
للنايل سات:
- التردد الجديد: 11526
- معدل تصحيح الخطأ: ⅞
- الاستقطاب: أفقي
- مؤشر الترميز: 27500
القمر العرب سات:
- التردد: 11257
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- سرعة الترميز: 27500
كيفية استقبال تردد قناة ميكي 2024
حتى تستطيع تحميل تردد قناة ميكي 2024 الجديد على النايل سات أو عرب سات، مع الحصول على محتوى شيق للأطفال وبدقة عالية في الصوت والصورة، فقط اتبع الخطوات التالية:
- الوصول إلى جهاز الاستقبال.
- ثم فتح قائمة الإعدادات بجهاز التحكم عن بعد.
- تحديد الإعداد اليدوي.
- ثم قم باختيار القمر الصناعي وتسجيل البيانات المذكورة أعلاه.
- بعد التحقق من صحة البيانات التي قمت بإدخالها اضغط على زر “بحث”.
- الآن ترقب بضع ثوان حتى يتم تحميل القناة، ثم انقر على “حفظ” ثم “خروج”.