“مش هتقدر تغمض عينيك” .. تردد قناة روتانا سينما الجديد 1445 على النايل سات بجودة عالية

يبحث الكثير من المشاهدين في مناطق مختلفة من العالم العربي عن معلومات حول تردد قناة روتانا سينما لعام 2024، فهي تعتبر المصدر الرئيسي لعرض الأفلام السينمائية على مدار الساعة، سواء كانت الأعمال الكلاسيكية المصرية أو الأفلام الحديثة.

تردد قناة روتانا سينما

تعتبر قناة روتانا سينما وجهة مثالية لعشاق السينما، حيث تقدم باستمرار مجموعة متنوعة من الأفلام بجودة عالية ودقة مذهلة، كما تتميز القناو بتنوع محتوياتها بين الدراما والكوميديا والإثارة والتشويق، مما يجذب مشاهدين مختلفين، ومع ذلك يتميز التردد على نايل سات بثباته وجودته عن الاقمار الصناعية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمتابعة المستمرة للأفلام المفضلة، حيث تستطيع الآن الاستمتاع بمشاهدة الأفلام عبر التردد التالي:

التردد الخاص بالقناة هو 12226

كما يأتي الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6

جودة العرض: HD

استقبال تردد القناة على عرب سات

كما يمكن استقبال تردد قناة روتانا سينما علي القمر الصناعي عرب سات، والتي يتمثل للبيانات الخاصة بها فيما يلي:

تردد: 11843.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معدل الترميز يأتي 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ما هي مميزات القناة

قناة روتانا سينما تتميز ببثها المتميز والثابت دون أي انقطاع، مما يضمن تجربة مشاهدة مريحة وممتعة للمشاهدين، حيث تضم القناة مجموعة متنوعة من أبرز الأفلام في السينما المصرية، مما يجذب جمهورا واسعا، وذلك يعتبر بفضل برمجتها المتميزة، حيث تعتبر روتانا سينما وجهة مميزة لمحبي الأفلام على مدار اليوم في مصر.