“الآن وبسهولة استعلم” .. الاستعلام عن تكافل وكرامة والشروط والأحكام المطلوبة للتسجيل 2024
يبحث الفئات المستفيدة عن طرق الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لشهر أبريل الجاري 2024 بالزيادة الجديدة، حيث أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي كيفية الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها معلنة إنه يتم صرف المعاشات يوم 15 من كل شهر، سنتعرف معكم من خلال هذا الموضوع على كافة المعلومات اللازمة للاستعلام علي معاشات تكافل وكرامة ومعرفة وهل سارية أو متجمدة.
الاستعلام عن تكافل وكرامة
حيث يمكن الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة بالرقم القومي، وذلك عبر الذهاب إلي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا، ثم الضغط خانة الاستعلام عن النتيجة، ثم بعد ذلك كتابة الرقم القومي بشكل صحيح والنقر على زر الاستعلام، ثم انتظر قليلا حتي تظهر لك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
الشروط والأحكام المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة
هناك البعض من الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر في المواطنين لاستحقاق المعاشات من تكافل وكرامة والتي تتمثل في الآتي:
- يجب ان تكون الاسرة المقدمة على المعاش لديها أبناء من سن 6 إلى 18 سنة بمختلف المراحل الدراسية.
- ألا يتخطى راتب المتقدم لطلب المعاش من تكافل وكرامة أبريل 2024 عن 400 جنيه في الشهر.
- ألا يكون الفرد المتقدم للحصول علي المعاش المقدم من وزارة التضامن من المسنين الذين لا تقل أعمارهم عن 65 سنة، ويكون غير قادر على العمل او لديه مرض ينقصه عن العمل ويتم إثبات ذلك من خلال الفحص الطبي.