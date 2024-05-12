“استــعلـم الآن هُنــــا epedu.gov.iq” رابــط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول عموم محافظات العراق
نتائج الثالث متوسط
من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها عدد كبير من الطلاب داخل دولة العراق هي نتائج الثالث متوسط وتأخر ظهورها تسبب في إثارة القلق والتوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بإطلاق منصة إلكترونية يمكنك من خلالها الاستعلام عن النتيجة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
نتائج الثالث متوسط
وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن النتيجة لم تظهر بعد وسوف يتم الإعلان عنها ورفعها على الموقع الإلكتروني عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات كما أنه من المقرر الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، كما أوضحت الوزارة أيضا أنه لا داعي لقلق وأن سبب التأخير هو عدم الانتهاء من تجميع الدرجات وأن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط
لأن الدولة دائما تسعى نحو توفير الوقت والجهد على كل من الطالب وولي الأمر قامت بإطلاق منصة إلكترونية تساعدك في الاستعلام على نتائج الثالث متوسط وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون على النحو الآتي:
- في بداية الأمر يتطلب من الطالب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.
- من قائمة الخدمات الإلكترونية قم بالدخول على خيار نتائج الطلاب.
- ثم بعد ذلك قم بتحديد الصف الثالث المتوسط.
- قم بتحديد نتائج الدور الأول 2024.
- يتطلب منك تحديد المحافظة التابع لها.
- أخيرا بمجرد النقر على زر استعلام سوف يظهر لك ملف بي دي إف يضم جميع المعلومات حول نتيجتك.