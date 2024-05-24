“سجـــل هُنـــا mohe.gov.jo“ كيفية التقديم على منح وقروض وزارة التربية والتعليم العالي بالأردن 2024

قامت وزارة التعليم العالي في الأردن بإطلاق المنح والقروض 2024 والتي يتم التقديم عليها من قبل الطلاب من أجل مساعدتهم في تسديد المصروفات الدراسية الخاصة بهم ولكن هذا يتم بعد التحقق من توافر مجموعة من الشروط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

المنح والقروض 2024

قامت وزارة التعليم العالي بتوفير مجموعة من المنح المالية والتي يتم منحها لطلاب التعليم العالي ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم فتح باب التقديم على المنح بداية من يوم 17 من أبريل 2024 وحتى يوم 16 من شهر مايو 2024 وسوف يتم التواصل مع الطلاب المقبولين من خلال إرسال رسالة نصية لهم.

خطوات التقديم على منح وقروض وزارة التربية والتعليم العالي بالأردن

إذا كنت ترغب في التقديم على منح وقروض التعليم العالي قم باتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى يجب عليك زيارة الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة التعليم العالي في الأردن.

الخطوة الثانية من قائمة الخدمات المتاحة قم بالدخول على خدمة المنح والقروض.

الخطوة الثالثة يتطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر.

الخطوة الرابعة سوف يظهر لك نموذج التقديم والذي يجب عليك ملؤه من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

الخطوة الخامسة قم بالنقر على زر إرسال الطلب وسوف ويتم مراجعته من قبل الجهات المسؤولة والتواصل معك.

شروط التقديم على منح وقروض وزارة التربية والتعليم العالي

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل على المنح والقروض وهي: