“هُنــــا طـــالــع اسمـــك هّســـه epedu.gov.iq“ اسماء تعيينات عقود وزارة التربية 2024 بالعراق

يبحث العديد من المترشحين عن خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود التربية وهي إحدى المسابقات التي قامت بإطلاقها وزارة التربية والتعليم في العراق وذلك من أجل مساعدة العاملين في مجال التدريس الحصول على عمل ثابت ولكن ذلك يتم وفق مجموعة من الشروط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء تعيينات عقود وزارة التربية 2024

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود التربية والتي تكون على النحو التالي:

في بداية الأمر يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خانة الخدمات الإلكترونية ومنها قم بالنقر على خيار الاستعلام عن نتائج المسابقة. يرجى إدخال كل من اسم المتقدم والتخصص بالإضافة إلى رقم التسجيل ورقم الهوية الوطنية. ثم بعد ذلك قم باختيار المحافظة التابع لها. أخيرا انقر على زر استعلام وسوف يظهر لك ملف يضم جميع أسماء المقبولين.

شروط التقديم في مسابقة عقود التربية بالعراق

قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في مسابقة التربية وهي:

يشترط أن يكون المتقدم خريج التخصصات المطلوبة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على التقدير المطلوب.

يجب التسجيل إلكترونيا أولا.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في مسابقة التربية

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب تحضيرها وهي: