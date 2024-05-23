رابط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 وموعد التقديم والشروط اللازمة

أعلنت الحكومة الجزائرية خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024، والتي أعلنت عنه وزارة المالية العامة للجمارك بالجزائر أمام الراغبين في التسجيل كونها فرصة كبيرة للحصول على راتب شهري يساعدهم على بناء مستقبلهم ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط المطلوبة…..

رابط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية

وأعلنت المديرية العامة للجمارك عن رابط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية تيسيراً على عدد كبير من الشباب الراغبين في الحصول على الوظائف المعلن عنها والتي جاءت كالتالي:

يجب زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك الجزائرية على الإنترنت.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

ثم اختر “الجمارك”.

حدد التسجيل في مسابقة الجمارك للتوظيف.

يجب ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من إدخال الإسم والمؤهل الدراسي.

ثم ارفق الأوراق والمستندات المطلوبة.

ادفع المستحقات المالية الخاصة بالمسابقة.

ثم اضغط على ارسال طلب التوظيف.

شروط التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

وقد أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل على الوظائف المعلن عنها، والتي جاءت كالتالي: