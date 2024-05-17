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“800 د.ج anem.dz“ الوكالة الوطنية للتشغيل تُعلن الشروط الجديدة لمنحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر
الوكالة الوطنية للتشغيل
يتساءل الكثير من المواطنات داخل الجزائر عن كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه للسيدات المتقاعدات عن العمل وليس لديهم مصدر دخل ثابت وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على عليهم وتوفير حياة أفضل وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
الوكالة الوطنية للتشغيل
قامت وكالة التشغيل في الجزائر بإطلاق رابط إلكتروني يساعدك في التسجيل على منحة المرأة الماكثة في البيت وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التشغيل بالجزائر.
- قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول وقم بإدخال البيانات المطلوبة.
- من قائمة الخدمات الإلكترونية يرجى الدخول على خيار منحة البطالة ومنها قم بالإنتقال إلى خانة منحة المرأة الماكثة في البيت.
- سوف يظهر لك استمارة بيانات والتي يجب عليك الإجابة عن جميع الأسئلة الموجودة بها.
- يرجى إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
- أخيرا انقر على زر تقديم الطلب وسوف يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المسؤولة.
المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت
يوجد مجموعة من المستندات التي يتطلب إرفاقها من المتقدمات على منحة المرأة الماكثة في البيت وذلك من أجل التحقق من هوية المتقدمات وهي:
- تقديم شهادة التخرج.
- تقديم نسخة من وثيقة الإقامة.
- يجب تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- في حالة إذا كان المتقدمة أرملة يجب تقديم شهادة وفاة الزوج.
- إذا كانت المتقدمة مطلقة يرجى إرفاق وثيقة الطلاق.
- تقديم نسخة من القيد العائلي.
- نسخة من التكوين المهني.
- يرجى تقديم ما يثبت أن المتقدمة ليس لديها عمل.