“enpi dz inscription“ التسجيل في السكن الترقوي الحر lpp بالجزائر والشروط المطلوبة

قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بإطلاق مشاريع الوحدات السكنية المدعمة والتي يتم منحها للمواطنين الذين ليس لديهم سكن ثابت وذلك من أجل تحقيق الاستقرار السكني لديهم ولكن يجب العلم أنه يتم الحصول على تلك الوحدات وفق مجموعة من الضوابط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره

يمكنك الآن الحصول على وحدات سكنية مدعمة وبأسعار مخفضة ويتم تسديد قيمتها على شكل أقساط شهرية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يتطلب من زيارة الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوكالة عدل. من قائمة الخدمات التي تقدمها الوكالة قم بالدخول على خيار السكن الترقوي. قم بملء النموذج من خلال إدخال البيانات المطلوبة. أخيرا انقر على تقديم الطلب وانتظر حتى يتم الموافقة عليه وإبلاغك.

يجب العلم أنه يوجد ما يقارب نحو 40 وحدة سكنية في محافظة قسطنطينية، وتختلف سعر الوحدة على حسب المساحة لتكون الوحدات التي مساحتها تتراوح ما بين 113 متر وحتى 115 متر بسعر 13.665.600 دينار، بينما الوحدات التي مساحتها تتراوح ما بين 137 متر وحتى 172 متر بسعر 16.477.000 دينار.

شروط التقديم على السكن الترقوي

قامت الجهات المسؤولة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين على السكن الترقوي والتي تتمثل في: