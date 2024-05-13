“طـــالـــع النتيـجـــة هُنــــا epedu.gov.iq“ نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم العراق وزارة التربية

ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور داخل العراق نتائج الثالث متوسط والتي تعتبر واحدة من المراحل التعليمية المهمة التي يمر بها الطالب وذلك يسبب لهم القلق والتوتر ولكن وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أنه لا داعي للقلق، كما أنها قامت بتوفير منصة إلكترونية تساعدك في الاستعلام عن النتيجة عقب نزولها بكل سهولة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثالث متوسط

يجب العلم أن النتيجة لم تظهر بعد وسوف يتم رفعها على الموقع مباشرة فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة كما أوضحت الجهات المسؤولة أن معدل النجاح مرتفعة هذا العام، يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا يتطلب منك زيارة الصفحة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم في العراق.

من القائمة الموضحة أمامك قم بالنقر على خيار الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط.

يتطلب منك تحديد العام الدراسي والفصل الدراسي الذي ترغب في الإستعلام عنه.

قم بإدخال الولاية التابع لها الطالب.

ثم بعد ذلك يتطلب منك تدوين رقم الجلوس الخاص بك.

أخيرا انقر على خانة استعلام وسوف تظهر لك النتيجة الخاصة بك بالتفصيل والدرجات.

موعد امتحانات الصف الثالث متوسط الدور الأول

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر بدء امتحانات الصف الثالث المتوسط رسميا لهذا العام بداية من يوم 21 من مايو 2024 وسوف تكون مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية هي أولى الامتحانات، وسوف تستمر حتى يوم 5 من يونيو 2024 وسوف تكون مادتي اللغة الفرنسية والكردية هي آخر الامتحانات.