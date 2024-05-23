“وزارة المالية الأردنية mof.gov.jo“ تُعلن موعد صرف “رواتب المتقاعدين“ الشهر الحالي مايو 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين داخل الأردن عن موعد صرف الرواتب الشهر الحالي قامت الحكومة الأردنية بإطلاق راتب التقاعد للفئات الذين توقفوا عن العمل بسبب التقدم في العمر وذلك من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار ولكن يتم الحصول عليه بعد التحقق من توافر مجموعة من الشروط لدى المتقدم وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الاستعلام عن الراتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين الشهر الحالي

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين يوم 1 من كل شهر ميلادي وذلك الميعاد ثابت لا يتم تغييره إلا إذا واجه يوم الصرف يوم إجازة رسمية في تلك الحالة يتم تبكير الموعد أو تأخيره.

شروط التقديم على الراتب التقاعدي بالأردن

قامت الحكومة الأردنية بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين على الراتب التقاعدي ومن أبرز تلك الشروط:

يجب أن يكون عمر المتقدم ستون عام فيما أكثر وذلك لأن هو السن القانوني للتقاعد في الأردن.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الأردنية.

يتطلب من المتقدم التواجد داخل الأردن بشكل دائم.

يشترط أن يكون المتقدم صاحب سمعة جيدة.

عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات ثمينة.

خطوات الاستعلام عن الراتب التقاعدي بالأردن

قامت الوزارة بإطلاق رابط إلكتروني يساعدك في الاستعلام عن الراتب التقاعدي الخاص بك وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: