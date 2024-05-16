“وزارة المالية العراقية mof.gov.iq”.. تعلن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة 100.000 دينار
موعد صرف مرتبات المتقاعدين في العراق 2024
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم حاليا يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين في العراق عن الميعاد الخاص بنزول الرواتب الخاصة بهم، وذلك حتى يتمكن المتقاعد من تلبية الاحتياجات اليومية الخاصة به، والذي لا يوجد يوم محدد لنزول الراتب خلال الشهر.
موعد صرف مرتبات المتقاعدين في العراق 2024
قامت الحكومة العراقية ممثلة في وزارة المالية بالإعلان عن الميعاد الخاص بنزول الرواتب المتقاعدين، والتى تقدمها الدولة تضامناً مع المتقاعدين بعد مدة العمل داخل المؤسسات الحكومية، ولما قدموه من خدمات للوطن، لذا قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن زيادة الرواتب الخاصة بهم ما يقارب 100 الف دينار عراقي، وتأتي تلك الزيادة لجميع المتقاعدين بشرط أن يتخطى الراتب الخاص بالمتقاعد مبلغ مليون دينار عراقي، وبينت الحكومة أن مواعيد الصرف الخاصة بالمرتبات هى اليوم الأول من الشهر الميلادي وفي حالة إن كان اليوم الأول يوافق عطلة رسمية في البلاد فيتم صرفها في ثاني يوم مباشرة بعد العودة إلى الوظائف.
كيفية إلاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق
حتى يتمكن المواطن المتقاعد من إلاستعلام عن قيمة الزيادة الخاصة به والراتب وميعاد صرف الراتب الخاص به قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن الرابط الخاص حتى يتمكن المواطن الاستعلام عن الراتب الخاص بطريقة سهلة وتلك الخطوات هي:
- أولا: الدخول الى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية العراقية.
- ثانيا: الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.
- ثالثا: النقر على كلمة إلاستعلام عن الراتب.
- رابعا: ملئ الاستماره المتواجدة بالبيانات الخاصه بالمستفيد مع التأكد من كتابة الهاتف الجوال الخاص به بطريقة صحيحة.
الشروط المطلوبة للإستفادة من رواتب المتقاعدين في العراق
قامت الجهات المختصه بالإعلان على أنه يوجد بعض الشروط التي لابد من توافرها حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على الراتب الخاص به وتلك الشروط هي:
- أولا: لابد أن يكون المستفيد عراقي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل الأراضي العراقية.
- ثانيا: لابد أن يكون المتقدم قد تخطى 20 عاما في العمل داخل المؤسسة التى يعمل بها.
- ثالثا: لابد أن يكون المتقدم تخطى سن ال 60 سنه.
- رابعا: لابد من إحضار صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة الى شهادة الميلاد الخاصة بالمستفيد.