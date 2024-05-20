“شــوووف اســمــك هسّـــه“ أسماء المقبولين العلوميين في تعيينات وزارة الصحة 2024 عموم محافظات العراق

يبحث عدد كبير من المتقدمين عن خطوات الاستعلام عن أسماء العلوميين المقبولين في وزارة الصحة 2024 وهي تعتبر واحدة من أبرز المساعدات التي يقدمها مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق كما أنه قام بتوفير ما يقارب نحو 2980 وظيفة تابعة لوزارة الصحة ولكن يتم التقديم وفقا لمجموعة من الشروط وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

أسماء العلوميين المقبولين في وزارة الصحة 2024

يمكنك الآن الاستعلام عن اسماء المقبولين في وظائف وزارة الصحة من خلال الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمجلس الخدمة العامة الإتحاد بالعراق على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وسوف تجد قائمة تضم جميع اسماء المقبولين قم بالبحث عن اسمك من بينهم.

الحدود الدنيا والعليا للمتقدمين

قامت الجهات المسؤولة بالتوضيح عن الحدود الدنيا والعليا للمتقدمين على الوظائف وذلك وفقا للقانون 6 لعام 2000 والتي تكون على النحو التالي:

شروط التقديم على وظائف العلوميين

يرجى التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك عند التقديم على وظائف العلوميين وهي:

يجب أن يكون المتقدم غير مقيد بعمل آخر.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يجب أن يكون ذا سمعة جيدة.

يشترط أن يكون المتقدم خريج التخصصات الطبية أو الصحية.

يتطلب من المتقدم التواجد داخل العراق بشكل دائم.

يجب إرفاق جميع الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة