“هُنــــا preinscription.mdn.dz“ موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 بالجزائر

أطلقت وزارة الدفاع الجزائرية موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 وذلك لجميع المواطنين الذين يرغبوا بالالتحاق في صفوف الجيش ولكن يجب عليهم اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات التي تحددها الوزارة، ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط من أجل التقديم على صفوف الجيش وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن التسجيل أصبح متاح في الوقت الحالي لذلك يجب على جميع الراغبين في التقديم على صفوف الجيش اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب على المواطن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الدفاع الجزائرية.

ثم بعد ذلك قم بالنقر على زر تسجيل الدخول وقم بتدوين كل من البريد الإلكتروني وكلمة السر.

من قائمة الخدمات المتاحة قم بالدخول على خيار التسجيل على صفوف الجيش.

سوف تظهر لك نموذج بيانات ويتطلب منك إدخال البيانات المطلوبة.

بعد إتمام التسجيل قم بطباعة ورقة الترشيح بصيغة بي دي إف.

شروط التسجيل في صفوف الجيش الجزائري

إذا كنت ترغب في التسجيل في صفوف الجيش يجب التحقق من توافر تلك الشروط لديك:

يجب على المتقدم اجتياز جميع الاختبارات الشخصية والطبية المحددة.

يتطلب من المتقدم اجتياز الاختبارات النفسية المقررة من قبل الوزارة.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 22 عام.

يشترط تقديم جميع المستندات المطلوبة وعدم التزوير.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في صفوف الجيش

يرجى تحضير تلك الأوراق وتسليمها عند القبول في صفوف الجيش: