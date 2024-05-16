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“15.000 د.ج anem dz“ شروط منحة البطالة 2024 بالجزائر وتجديد المنحة الوكالة الوطنية للتشغيل
شروط منحة البطالة 2024
يتساءل الكثير من الأسر المستفيدة داخل الجزائر عن رابط www anem dz تجديد منحة البطالة وهي عبارة عن دعم يتم صرفه بشكل شهري للأفراد الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت وذلك من أجل مساعدتهم في تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة بعد التحقق من مجموعة من الشروط وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.
www anem dz تجديد منحة البطالة
يجب العلم أنه يتم تجديد منحة البطالة كل ست شهور وذلك من أجل تحديث بيانات المستفيدين والتحقق من البيانات الخاصة بهم، يمكنك الآن تجديد المنحة من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- أولا قم بزيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوكالة التشغيل.
- يجب عليك تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة.
- سوف يتم عرض مجموعة من الخدمات التي تقدمها الوكالة قم بالدخول على خيار منحة البطالة.
- ثم بعد ذلك سوف يتم عرض استمارة بيانات والتي يجب على المتقدم ملؤها عن طريق الإجابة على الأسئلة الموضحة.
- قم بإرفاق الوثائق المطلوبة.
- أخيرا انقر على زر تجديد المنحة.
ما هي شروط التقديم على منحة البطالة؟
قامت الوكالة بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل التسجيل على منحة البطالة وتتمثل تلك الشروط في:
- يجب أن يكون عمر المتقدم يتعدى عام ولا يزيد عن 40 عام.
- من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة بأسمه.
- يتطلب من المتقدم التواجد داخل الجزائر باستمرار.
- يجب على المتقدم التقديم إلكترونيا أولا.