“يا ترى من حقك تاخد ايه؟” .. قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين حسب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية 2024

قامت وزارة التموين بتحديد قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين، حيث أنه من المقرر أن يتم صرف التموين لجميع الأشخاص المستفيدة من البطاقة في الأول من كل شهر ميلادي، وسوف نتعرف معكم من خلال السطور التالية على تفاصيل أكثر عن هذا الخبر، فتابعونا.

قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين

لم يتم الإعلان عن أي تغيير في نصيب الفرد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعلى هذا الأساس سوف يتم صرف السلع التموينية لكل مواطن في الأول من كل شهر، وذلك لجميع المواطنين والتي بلغ عددهم 23 مليون مواطن، وسوف يتم صرف السلع التموينية كالآتي:

سوف يتم صرف زجاجة زيت وزن 800 مللي لكل فرد على البطاقة التموينية، على أن يتم صرف 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة بحد أقصى.

وكيلو سكر لكل فرد على البطاقة التموينية، ويتم صرف 6 كيلو جرام من السكر بحد أقصى للبطاقة الواحدة.

أسعار السلع التموينية لشهر ابريل 2024

لم يتم زيادة في أسعار السلع التموينية لشهر ابريل، حيث أعلنت الوزارة أنه يتم صرف السلع التموينية كما هي دون وجود أي زيادة في الأسعار، وجاءت الأسعار كالآتي: