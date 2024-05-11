“أحجز شقتك بمقدم 15% فقط“.. أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية 2024 والمحافظات المختصة

قام صندوق التنمية الحضرية مؤخرا بالإعلان عن طرح مجموعة من الوحدات السكنية والتي تقدمها الدولة للمواطنين في بعض المحافظات ومميزات تلك الوحدات السكنية أن السعر الخاص بها في متناول معظم شرائح المجتمع المصري، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عبر موقع التواصل المختلفة عن التفاصيل الخاصة بتلك الوحدات وهو مشروع داره، والذي بامكان أي من المواطنين المصريين الحجز في الوحدات حتى في حالة امتلاكهم وحدات سكنية تم عرضها سابقا من قبل الحكومة.

شقق صندوق التنمية الحضرية 2024

قام صندوق التنمية الحضرية بالإعلان عن المساحات الخاصة والأسعار التي تم تحديدها للراغبين في حجز وحدة سكنية في مشروع داره 2024، حيث قام الصندوق بالإعلان عن أن مساحة الوحدة السكنية سوف تكون ما بين 78 متر و 182 متر مربع، كما قام الصندوق بالإعلان أن التفاصيل الخاصة بالوحدة السكنية وهي مكونه من ثلاثة غرف بالإضافة إلى ثلاثة حمامات ويتم تسليمها الى المستلم بعد تشطيبها تشطيبا كاملا، كما قام الصندوق بالإعلان أن قيمة الوحدات تتراوح ما بين 760 ألف جنيه مصري الى ما يصل قيمته 4 مليون 640 الف جنيه، و تيسيرا على المواطنين مالكي الوحدات قام الصندوق بالإعلان عن أنه يمكن للمستفيد دفع 15% من قيمة الوحدة السكنية مع تقسيط باقي القيمة المستحقة على الشقة على مدار خمسة سنوات بدون أي فوائد وفي حالة قام المستفيد بدفع كامل قيمة الوحدة السكنية الخاصة به نقداً سوف يتم نسبة 8% من القيمة الإجمالية للوحدة السكنية.

هيئة المجتمعات العمرانية والوحدات السكنية

تسعى وزارة الاسكان المصرية وهيئة المجتمعات العمرانية الى تحصيل ما يبلغ قيمته 441 مليون جنيه مصري، وذلك بعد بيع الأراضي الخاصة بالإسكان المتوسط، كما قامت الوزارة بطرح حوالي 856 قطعة أراضي في بعض المدن منها مدينة اسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وغرب قنا، والمنيا الجديدة، ومدينة السادات، ومدينة بدر، كما قامت الوزارة بالإعلان على أنه يستطيع التقديم على تلك الأراضي حتى يوم 30 مايو من الشهر الحالي، كما قامت الوزارة بالإعلان عن الأسعار الخاصة بتلك الأراضي وهي كالاتي:

يقوم المتقدم بدفع قيمة 25 الف جنيه مصريا كجدية حجز ويكون سعر المتر في غرب قنا 1991 جنيه، ومدينه اسيوط الجديدة سيكون قيمه المتر 2321. وقيمه متر الارض في طيبه الجديدة 2354، وتكون قيمه متر الارض في مدينه المنيا الجديدة 2282 جنيه، أما في مدينه السادات فتبلغ قيمه المتر 2249 جنيه، وفي مدينه بدر تبلغ قيمه المتر 2365 جنيه مصريا.