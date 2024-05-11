“ شوف معاشك هُنـــا tk.moss.gov.eg“.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وخطوات التسجيل

يبحث الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل المختلفة عن التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي للعام الحالي 2024 حتى يتمكن المواطنون من صرف الرواتب الخاصة بهم، والذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في البلاد، ويعتبر برنامج تكافل وكرامة من البرامج الهامة والتي تولى لها الحكومة المصرية اولوية خاصة لمساعدة الفئات الاكثر احتياجا و الأشد فقرا لمواكبة غلاء الاسعار والأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد حاليا، ولضمان عيش حياة كريمة للمواطنين حتى يتمكن المواطن من تلبية الاحتياجات اليومية الخاصة به ونوضح فيما يلي التفاصيل الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة للعام الحالي 2024.

معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

تيسيرا على المواطنين قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص منصة إلكترونية خاصة حتى يتمكن المواطن من إلاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الخاص به بكل سهوله ونوضح فيما يلي تلك الخطوات:

اولا: الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستفيد ورقم القومي الخاص به.

ثالثا: النقر على كلمة استعلام.

رابعا: يمكن المواطن معرفة قيمة المنحه التي تقدمها الحكومه تلقائيا بعد نجاح عملية التسجيل وذلك في حال قبول الأوراق الخاصة به أما في حالة الرفض سوف يقوم الموقع بعرض سبب الرفض تلقائيا.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024

حتى يتمكن المواطن من معرفة التفاصيل الخاصة بمعاش تكافل وكرامة الخاص به لابد من إتباع بعض النقاط نبينها فيما يلي: