“هتاخد عربية moss.gov.eg“ .. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يبحث الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن كيفية إلاستعلام عن الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين الذي قامت بالإعلان عنه وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك عن طريق الرقم القومي الخاص بالمستعلم، ويعتبر كارت الخدمات المتكاملة الذي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي لتيسير اصحاب الهمم وذوي الاعاقه الكثير من أمورهم اليوميه فيوفر هذا الكارت، حصول المواطن على التأمين الصحي الشامل الخاص به والخدمات المقدمه من المستشفيات وبدون أي مقابل بالاضافه إلى حصول صاحب الكارت على منح مقدمه من قبل الدولة و مساعدة المواطن في الحصول على وظيفة تتناسب مع الإعاقة الخاصة به، كما يمكن لحامل الكارت من ذوي الاعاقة الدخول الى المتاحف والأماكن السياحيه بدون أي اجر جديد يذكر أن حاملي الكارت معافين من الضرائب الحكومية وأيضا من الرسوم الجمركية، ونوضح في السطور التالية الإجراءات المتبعه حتى تتم عملية التسجيل بطريقة صحيحه بالنسبة للمواطن.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وقوفا بجانب المعاقين وأصحاب الهمم قامت الحكومه المصرية ممثلة في وزارة التضامن الإجتماعي بالإعلان عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، والذي يمكن للمواطن المعاق أو ذوي الهمم من استخدامه في شتى الأغراض ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر إعفاء السيارات الخاصة بالمعاقين من الجمارك المصرية و تيسرا لهم في الحصول عليها.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

قمت وزارة التضامن الإجتماعي بالإعلان عن كيفية إستعلام المواطن عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، وذلك عن طريق بعض الخطوات نوضحها فيما يلي:

اولا: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الإجتماعي.

ثانيا: كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

ثالثا: بعد كتابة رقم القومي سيقوم الموقع تلقائيا بعرض البيانات الخاصه بالمتقدم بعد ذلك يقوم المتقدم متقدم باختيار الخدمة التي يريد إلاستعلام عنها.

الاستعلام عن الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

حتى يتمكن المواطن المعاق أو من ذوي الهمم للحصول على بطاقة كارت الخدمات المتكامله التي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي لابد من الذهاب اولا الى التوقيع الكشف الطبي الخاص به وذلك عن طريق بعض الخطوات وهي كالاتي: