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whatsapp gold يطلق ميزة جديدة لمستخدميه !! .. مميزات خرافية من واتساب الذهبي 2024 || تنزيل واتساب الأصلي أحدث إصدار
واتساب الذهبي 2024
يبحث عدد كبير من المستخدمين عن واتساب الذهبي اخر اصدار وهو واحد من إصدارات الواتساب ولكنه غير رسمي مما يجعله يلحق الضرر بالهاتف الخاص بك، وسهل في اختراقه ولكن على الرغم من ذلك يرغب الكثير في تحميله وذلك من أجل المميزات العديدة التي يحتوي عليها التطبيق، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
واتساب الذهبي اخر اصدار
يجب العلم أن تحدبث الواتساب الذهبي الجديد شهد الكثير من الإضافات والمميزات ومن أبرز تلك المميزات:
- يوفر خاصية تعديل الرسائل بعد إرسالها.
- يمكنك تحميل مقاطع الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مشاركتها من خلال الواتساب بكل سهولة.
- يوفر لك مجموعة كبيرة من الاستيكرات التي يمكنك استخدامها.
- يمكنك تغيير الثيمات الخاصة بك.
- عندما تقوم بإرسال رسالة بشكل خاطئ يمكنك حذفها وذلك بدلا من إخفائها.
- يمكنك من خلال الواتساب الذهبي تحميل الحالات بدلا من أن تقوم بطلبها من صاحبها وتلك ميزة غير موجودة في الواتساب الرسمي.
- يوفر خاصية فصل الإنترنت للواتساب فقط وذلك من خلال النقر على أيقونة الواي فاي الموجودة أعلى الشاشة.
- يوجد به وضع الشبح وذلك يجعلك تقوم بتصفح الواتساب دون علم اصدقائك.
- يمكنك إخفاء آخر ظهور خاص بك على الواتساب.
عيوب واتساب الذهبي
على الرغم من المميزات العديدة التي يمتلكها الواتساب الذهبي إلا أنه يمتلك مجموعة من العيوب وهي:
- يتم إيقاف الواتساب الذهبي بشكل مستمر ودون سبب.
- يتعرض للحظر من قبل الأشخاص كما أنه يوجد بعض المستخدمين تتعرض لحظر أرقامهم من قبل الشركة.
- ينقل الفيروسات لدى الهاتف الخاص بك.
- يتطلب تحديث بشكل مستمر وتجد صعوبة في الحصول على التحديث.