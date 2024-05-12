whatsapp gold يطلق ميزة جديدة لمستخدميه !! .. مميزات خرافية من واتساب الذهبي 2024 || تنزيل واتساب الأصلي أحدث إصدار

يبحث عدد كبير من المستخدمين عن واتساب الذهبي اخر اصدار وهو واحد من إصدارات الواتساب ولكنه غير رسمي مما يجعله يلحق الضرر بالهاتف الخاص بك، وسهل في اختراقه ولكن على الرغم من ذلك يرغب الكثير في تحميله وذلك من أجل المميزات العديدة التي يحتوي عليها التطبيق، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

واتساب الذهبي اخر اصدار

يجب العلم أن تحدبث الواتساب الذهبي الجديد شهد الكثير من الإضافات والمميزات ومن أبرز تلك المميزات:

يوفر خاصية تعديل الرسائل بعد إرسالها.

يمكنك تحميل مقاطع الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مشاركتها من خلال الواتساب بكل سهولة.

يوفر لك مجموعة كبيرة من الاستيكرات التي يمكنك استخدامها.

يمكنك تغيير الثيمات الخاصة بك.

عندما تقوم بإرسال رسالة بشكل خاطئ يمكنك حذفها وذلك بدلا من إخفائها.

يمكنك من خلال الواتساب الذهبي تحميل الحالات بدلا من أن تقوم بطلبها من صاحبها وتلك ميزة غير موجودة في الواتساب الرسمي.

يوفر خاصية فصل الإنترنت للواتساب فقط وذلك من خلال النقر على أيقونة الواي فاي الموجودة أعلى الشاشة.

يوجد به وضع الشبح وذلك يجعلك تقوم بتصفح الواتساب دون علم اصدقائك.

يمكنك إخفاء آخر ظهور خاص بك على الواتساب.

عيوب واتساب الذهبي

على الرغم من المميزات العديدة التي يمتلكها الواتساب الذهبي إلا أنه يمتلك مجموعة من العيوب وهي: