“التقــديـــم مُتــــاح هُنــــا dsamohe.gov.jo“ التسجيل في المنح والقروض التعليم العالي 2024 الأردن

قامت وزارة التربية والتعليم العالي في الأردن بإطلاق المنح والقروض التعليم العالي ويتم منحها للطلاب من أجل مساعدتهم في تسديد المصروفات الدراسية الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على القروض والمنح وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

المنح والقروض التعليم العالي

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم إطلاق نتائج القروض والمنح التعليمية يوم الأحد الموافق 14 من أبريل 2024 وسوف يتم إخبار الطلاب من خلال إرسال رسالة نصية على أرقام الهواتف الخاصة بهم ومن ثم يتم الاستعلام من خلال الصفحة الإلكترونية الخاصة بهم.

خطوات التقديم على القروض والمنح بالأردن

أوضحت الوزارة أنه يجب على الطلاب المقبولين تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بهم يوم الأربعاء الموافق 17 من أبريل 2024 والتسجيل بواسطة الرقم الوطني وكلمة السر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالقروض والمنح. يتطلب منك تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم التعريفي وكلمة السر. يرجى اتباع الخطوات الموضحة أمامك من أجل استكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على المنحة.

شروط التقديم على القروض والمنح

إذا كنت ممن يرغب في التقديم على المنح والقروض يرجى التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك وهي: