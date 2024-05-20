تحديث Whatsapp Gold الأفضل!.. تنزيل واتساب جولد الجديد || مميزات وعيوب التحديث الأخير

تم إطلاق نسخة واتساب الذهبي 2024 وهو إحدى اصدارات الواتساب ولكنه غير رسمي ويقدم الكثير من المميزات الغير متوفرة في الواتساب الرسمي وذلك ما يجعل الجميع يرغب في تحميله ولكن يجب توخي الحذر لأنه قد يلحق الضرر بالهاتف الخاص بك، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

واتساب الذهبي 2024

يمتلك واتساب الذهبي الكثير من المميزات التي تجعلك تقوم بتحميله بدلا من الواتساب الرسمي ومن أبرز تلك المميزات:

يوفر خاصية تحميل الحالات وذلك بدلا من طلبها من صاحبها وتلك الميزة غير متوفرة في الواتساب الرسمي.

يمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو بتقنية 4K.

يوفر ميزة إرسال 90 صورة في وقت واحد على عكس الواتساب الرسمي الذي يقوم بإرسال 30 صورة فقط.

يمكنك إلغاء الصحين الازرق مما يجعلك مشاهدة الرسائل وقراءتها دون معرفة المرسل.

يوفر ميزة إلغاء مشاهدة الحالة مما يجعلك تقوم بمشاهدة الحالات دون علم صاحبها.

يوجد أيضا ميزة عدم حذف الرسائل والحالات التي يتم حذفها من قبل الأصدقاء.

يمكنك تفعيل خاصية إلغاء جاري الكتابة أو جاري تسجيل مقطع صوتي.

عيوب الواتساب الذهبي

على الرغم من أن الواتساب الذهبي يمتلك العديد من المميزات إلا أنه يمتلك بعض العيوب أيضا والتي من أبرزها: