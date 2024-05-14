“بابا جاي لي بلووون“ استقبل تردد قناة طيور الجنة نايل وعربسات للاستمتاع أحلى أغاني الأطفال طول اليوم
تردد قناة طيور الجنة
يتساءل عدد كبير من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة وهي واحدة من قنوات الأطفال المتوفرة منذ زمن طويل ويحبها كل من الكبير والصغير وذلك لأنها تقوم بعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من الأغاني والأناشيد المحببة لدى الأطفال كما أنها تحرص على تقديم محتوى تعليمي أيضا، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
تردد قناة طيور الجنة
الجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة تحرص على بث محتوى تعليمي هادف للأطفال ولا تقتصر فقط على إذاعة الأغاني والأناشيد كما أنها تقوم أيضا ببث مجموعة من البرامج التي تنمي ذكاء الطفل وتستغل وقتهم بشكل إيجابي ومن أكثر ما يميزها أيضا أنه يمكنك استقبالها بشكل مجاني تماما وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الآتي:
- التردد: 11274.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات
حرصت قناة طيور الجنة على توفير أكثر من تردد وذلك تسهيلا على المتابع عند استقبالها والتردد الجديد هو:
- التردد: 11310.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة طيور الجنة على القمر سهيل سات
- التردد: 11547.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
خطوات استقبال قناة طيور الجنة على الرسيفر
قم باتباع الخطوات الآتية من أجل استقبال القناة بنجاح:
- في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى قائمة اعدادات الرسيفر.
- ومنها قم بالدخول على التثبيت اليدوي ثم انقر على إضافة قناة.
- قم بتحديد القمر الصناعي.
- ثم يتطلب منك إدخال كل من التردد ومعدل الاستقطاب ومعامل التصويب ومعدل الترميز.
- أخيرا انقر على ok وسوف تجد القناة منزلة بالفعل.