“احجز بطاقتك من هُنا nid-moi.gov.iq” .. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والاستعلام

تماشيا مع تطور التكنولوجي الذي يجتاح العالم حاليا قامت الحكومة العراقية تيسيرا على المواطنين داخل البلاد بحجز البطاقة الوطنية الموحدة حتى يتمكن المواطن البسيط من قضاء إحتياجاته اليومية، وهي بطاقة تعريفية خاصة بالمواطن العراقي، وذلك عن طريق بعض الأوراق والشروط المطلوبة التي أقرتها وزارة الداخلية العراقية نوضحها فيما يلي.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة

حتى يتمكن المواطن العراقي من حجز البطاقة الوطنية الموحدة قامت وزارة الداخلية العراقية بتحديد بعد الشروط التي لابد من توفرها في المتقدم وتحديد بعض الأوراق التي لابد من إحضارها مثل البطاقة الخاصة بالسكن، وتقديم بطاقه الأحوال المدنية، وجواز السفر، بالإضافة إلى إستمارة البطاقة الوطنية بشرط أن تكون تم ختمها من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي وقدرة 5,000 دينار عراقي للفرد الذي تجاوز السن 18 سنه، وذلك خلال فترة زمنية مقدرة من سبعة أيام حتى خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم للطلب، وحتى يتمكن المواطن من تقديم الطلب لابد من إتباع بعض الخطوات نبينها فيما يلي:

اولا: الولوج الى المنصة الخاصة لمديرية شؤون البطاقة الوطنية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية.

ثالثا: إختيار حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

رابعا: ملئ إلاستمارة الموضحة على الشاشة بالبيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها.

خامسا: إختيار الموعد المناسب للمتقدم مع طباعة إيصال الاستلام حتى يتم تسليم البطاقة الوطنية الموحدة من خلاله في خلال الفترة الموضحة.

الاستعلام عن حجز البطاقة الوطنية الموحدة

من حق أي مواطن عراقي ذات أصول عراقية إستخراج البطاقة الوطنية الموحدة، وذلك عن طريق الرابط الذي قامت بتحديده وزارة الداخلية العراقية، وتكون مدة سريان تلك البطاقة لمدة 10 سنوات كاملة، ويمكن للمواطن الاستعلام عن البطاقة الوطنية الموحدة من خلال بعض النقاط نوضحها فيما يلي: