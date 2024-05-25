استقبل تردد قناة زي الوان Zee Alwan نايل وعربسات لمشاهدة أفضل المسلسلات الهندية والتركية

أعلنت قناة زي ألوان عن التردد الجديد الخاص بها والذي قامت بتغييره من أجل تحديث المحتوى الخاص بها وإضافة باقة جديدة وحصرية من المسلسلات والأفلام الهندية التي يحبها الكثير، نجحت القناة في أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة ويتابعها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول العربية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة زي الوان.

تردد قناة زي الوان

يمكنك الآن تثبيت قناة زي ألوان بشكل مجاني تماما ودون الحاجة إلى دفع رسوم أو كود تشفير وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات التردد الجديد وهو:

التردد: 11277.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة زي الوان على القمر عرب سات

لكل من يريد متابعة اجدد المسلسلات الهندية يجب عليه تنزيل قناة زي الوان باستخدام التردد التالي:

التردد: 11862.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل قناة زي الوان على الرسيفر الخاص بك

إذا كنت ترغب في استقبال قناة زي الوان على التليفزيون يجب اتباع الخطوات التالية: