جاهزوون يا أطفال؟.. اضبط تردد قناة سبيستون للأطفال لمشاهدة أحلى أفلام الكرتون

أعلنت قناة سبيستون عن التردد الجديد الخاص بها والذي قامت بتغييره من أجل تجديد المحتوى الخاص بها وتقديم محتوى عالي الدقة والجودة، تعتبر قناة سبيس تون واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال والتي تحرص على إذاعة مجموعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الجديدة والحصرية والتي يحبها كل من الكبير والصغير، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة سبيستون وخطوات استقبالها على الرسيفر.

تردد قناة سبيستون

تعتبر قناة سبيستون واحدة من القنوات الأسطورية والتي تم إطلاقها منذ زمن طويل مما جعلها تنجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أنها تحرص على عرض محتوى يناسب عادات وتقاليد المجتمع العربي، ويمكنك الان تنزيل القناة على التلفاز الخاص بك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/5.

معدل الاستقطاب: عمودي.

خطوات استقبال قناة سبيستون على الرسيفر

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تنزيل قناة سبيستون وذلك بشكل مجاني تماما ولا تحتاج إلى دفع رسوم شهرية أو كود تشفير والخطوات كالتالي: