“Update PUBG MOBILE“ تنزيل تحديث ببجي 3.2 الجديد || أسرار اللعبة العشوائية وحرب الشوارع في جيبك

بابجي نيو ستيت هي إحدى تحديثات بابجي موبايل التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة ونجحت في الحصول على نسب تحميل مرتفعة من أنحاء الدول، ويتم لعبها من خلال دخول اللاعب في عالم مفتوح ويكون معه 99 شخص من الأعداء ويجب على اللاعب الحرص على أن يبقى على قيد الحياة من أجل تحقيق الفوز، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحديث ببجي 3.2

يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تحميل لعبة بابجي والتي تتمثل في التالي:

في البداية قم بالدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي يكون جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد. بينما إذا كنت من مستخدمي الآيفون يجب الدخول على متجر آب ستور. في محرك البحث قم بكتابة اسم اللعبة وهو بابجي نيو ستيت وانقر على زر التحميل. انتظر دقائق حتى يتم تثبيت اللعبة بنجاح ثم اتجه إلى قائمة التطبيقات الخاصة بك وقم بالدخول إلى اللعبة. اتبع التعليمات من أجل إنشاء حساب واستمتع باللعب مع أصدقائك.

مميزات بابجي نيو ستيت

تمتلك لعبة ببجي مجموعة من المميزات التي تميزها عن غيرها من الألعاب الإلكترونية الأخرى ومنها: