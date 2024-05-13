“Update PUBG MOBILE 3.2“ تنزيل تحديث ببجي 3.2 الجديد || وشحن 15.000 شدة مجانية مضمونة 100% بدون حظر الحساب

يتساءل عدد كبير من مستخدمي بابجي عن خطوات شحن شدات ببجي، ويجب العلم أن الشدات هي العملة الافتراضية داخل اللعبة والتي تساعدك في الفوز بالجولات والحصول على أسلحة عالية الكفاءة كما أنه يمكن من خلالها أيضا الحصول على شخصيات مميزة وأزياء متميزة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طرق لشحن شدات بابجي.

شدات ببجي

يجب اتباع مجموعة من الخطوات من أجل شحن شدات بابجي بنجاح والتي تكون كالتالي:

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللعبة. من القائمة الموضحة يرجى الضغط على زر الشحن. يتطلب منك إدخال رقم المعرف الخاص بك داخل اللعبة. قم بتحديد عدد الشدات التي تريد شرائها. يرجى تحديد طريقة الدفع المناسبة لك ثم انقر على زر تأكيد. بمجرد تأكيد عملية الدفع قم بفتح تطبيق اللعبة وسوف تجد الشدات تم شحنها بالفعل.

شحن شدات بابجي بشكل مجاني

لشحن شدات ببجي بشكل مجاني تماما والتي يصل عددها حتى 1500 شدة يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق Earn UC من خلال متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك. بعد تثبيت التطبيق قم بتسجيل الدخول من خلال الحساب الخاص بك في اللعبة. سوف يظهر لك لاعب داخل منطقة صفراء بمجرد النقر على ذلك اللاعب سوف يفتح لك فيديو إعلاني. بمجرد مشاهدة ذلك الفيديو سوف تحصل على عدد كبير من الشدات.

خطوات تحميل لعبة ببجي

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل لعبة ببجي بنجاح: