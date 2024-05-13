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ركوب القطارات والمترو ببلاش فقط لهؤلاء الفئة!!.. الوزارة تكشف عن أنباء سعيدة لهؤلاء “يابختك لو واحد فيهم”
ركوب القطارات والمترو ببلاش
قدمت هيئة سكك حديد مصر لبعض الفئات ركوب القطارات والمترو ببلاش، وتحصل الفئات المستحقة لها على هذه الميزة بشكل أكثر بساطة، حيث أن هناك ما يزيد عن مليون ونصف من المواطنين الذين يقومون باستعمال المترو، وكذلك القطارات بشكل يومي، لذلك وبالرغم من أنه لا يتم السماح للمواطنين أن يقوموا باستخدام هذه الوسائل دون قطع تذاكر، إلا أن هناك أفراد يمكنهم استخدام المترو أو القطار مجانيا.
شروط ركوب القطارات والمترو ببلاش
يتوفر في قائمة من يمكنهم ركوب القطارات والمترو ببلاش، كبار السن والتي تنطبق عليهم الشروط التالية:
- يجب أن يكون قد وصل عمر الراكب إلى 70 عام وما فوق.
- حيث أن التخفيض على التذاكر لهم تكون بشكل مجاني كامل 100%.
- كذلك فإن التذاكر يتم توفيرها داخل الشبابيك المخصصة لقطع التذاكر دون رسوم.
- حيث أنه بعد أن يقوم المواطن بتقديم الاثبات، عبر البطاقة الشخصية سيتم الصرف فورا للتذكرة المستحقة.
- بالإضافة أن هناك اشتراكات متوفرة في القطارات والمترو، يمكن أن يتم الحصول عليها مجانا.
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كيفية الحصول على التذاكر المجانية
تعمل الهيئة على توفير مجموعة من الطرق الحديثة لحجز تذاكر ركوب القطارات والمترو ببلاش، بشكل آمن وسريع:
- تتوفر التذاكر عبر الشبابيك المخصصة لصرفها في كافة المحطات.
- كذلك يمكن الحصول عليها عبر الحجز الإلكتروني، واستخدام المواقع الخاصة بالهيئة.
- بالإضافة أن هناك تطبيق رسمي يمكن حجز التذاكر من خلاله.
- علاوة على وجود مكاتب بالهيئات وكذلك النقابات الحكومية، والتي تنتشر في أماكن متفرقة بالجمهورية.
الجدير هو أن المنظومة تخضع بشكل كامل للدفع الفوري، عن طريق وكلاء البيع عبر شركة فوري.
- علاوة على ذلك فإن الهيئة قامت بمنح المواطنين، فرصة للحجز قبل موعد السفر بمدة قد تصل إلى 14 يوم.
- حيث يتم الدفع للفئات التي يوجد لها خصم وذلك باستخدام الكروت المختلفة ومنها الذكية، وكذلك الائتمانية، بجانب الخصم المباشر.