“هُنــا منحة ال300 دينار تونسي eservices.social.gov.tn“ التسجيل في منحة العائلات المعوزة 300 دينار في تونس 2024 والشروط اللازمة

من أجل حياة كريمة ومستوى عيشي متميز تقوم الحكومة التونسية بالعمل على تقديم الكثير من المنح والتي من أولوياتها الوقوف بجانب الاسر المعوزة و منخفضي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وغلاء الاسعار المتزايد ومن تلك المنح المقدمة من قبل الحكومة التونسية منحة العائلات المعوزة في تونس 2024 ونقدم فيما يلى كافة التفاصيل الخاصة بتلك المنحة.

منحة العائلات المعوزة في تونس 2024

قامت الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية خلال بيان رسمى قامت به الوزارة بأنه لا صحة لجميع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والخاصة بزيادة منحة العائلات المعوزة بتونس 2024، كما نوهت الوزارة على المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات، وفي حالة زيادة منحة العائلات المعوزة ستكون فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.

المستندات المطلوبة لمنحة العائلات المعوزة في تونس 2024

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد بعد الأوراق التي يجب توافرها عند التقديم للحصول على منحة العائلات المعوزة في تونس 2024 نوضحها في المقال التالي:

اولا: إرفاق ما يثبت أن المستفيد من المنحة منخفض الدخل ولا يمتلك أي املاك عقارية أو أراضي ذات قيمة.

ثانيا: إرفاق ما يثبت أن المستفيد حاملا للجنسية التونسية.

ثالثا: إرفاق ما يثبت أن المستفيد مقيم بشكل دائم داخل الأراضي التونسية.

طريقة التسجيل في منحة العائلات بتونس

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعليق على الأخبار المتداولة مؤخرا والخاصة بقيمة منحة العائلات المعوزة 300 دينار تونسي نافية تلك الاخبار، وأنها لا أساس لها من الصحة، ونبين في المقال التالي الخطوات التي قامت بتحديدها الوزارة للتسجيل حتى يتمكن المواطن من الحصول على تلك المنحة: