“حقيقة أم كدب”.. زيادة منحة العائلات المعوزة في تونس ل500 دينار تونسي.. وزارة الشؤون الاجتماعية توضح الحقيقة
حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة 2024
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم تسعى الحكومة التونسية جاهدة للوقوف بجانب المواطن التونسي، وذلك من خلال تقديم المساعدات والمنح للأسر الاشد احتياجا والاكثر فقرا، والذين لا يوجد دخل شهري ثابت لهم ولا يوجد عائل لهم حتى تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتهم اليومية و لتتمكن الأسرة من عيش حياة كريمة.
حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة 2024
يبحث كثيرا من المواطنين التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث جوجل عن حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة 2024، وذلك بعد الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن طريق بعض مواقع التواصل المختلفة، لذا قامت الحكومة التونسية بالإعلان على لسان أحد مسؤوليها أنه لا صحة لتلك الأخبار المتداولة، وأنها مجرد إشاعات ولم تقوم الحكومة بتطبيق أي زيادة على منحة العائلات المعوزة 2024، مشددا عن أن في حال تقديم أي زيادة من قبل الحكومة تكون من خلال المنصة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.
شروط منحة العائلات المعوزة 2024 في تونس
قامت الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن بعد الشروط التي يجب توافرها حتى يتم الحصول على منحة العائلات المعوزة 2024 نوضحها فيما يلي:
- أولا: لابد أن يكون المستفيد حاملا للجنسية التونسية.
- ثانيا: لابد وأن يكون المستفيد مقيما بشكل دائم داخل الأراضي التونسية.
- ثالثا: لابد أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 سنه.
- رابعاً: ألا يتخطى الدخل الشهري 630 دينار تونسي بالنسبة للأسرة المكونة من خمسة أفراد.
- خامسا: ألا يتخطى الدخل الشهري 472.5 دينار تونسي بالنسبة للأسرة المكونة من ثلاثة أو أربعة أفراد.
- سادسا: ألا يتخطى الدخل الشهري 315 دينار تونسي بالنسبة للأسرة المكونة من فردين فقط.