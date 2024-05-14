“حقيقة أم كدب”.. زيادة منحة العائلات المعوزة في تونس ل500 دينار تونسي.. وزارة الشؤون الاجتماعية توضح الحقيقة

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم تسعى الحكومة التونسية جاهدة للوقوف بجانب المواطن التونسي، وذلك من خلال تقديم المساعدات والمنح للأسر الاشد احتياجا والاكثر فقرا، والذين لا يوجد دخل شهري ثابت لهم ولا يوجد عائل لهم حتى تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتهم اليومية و لتتمكن الأسرة من عيش حياة كريمة.

حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة 2024

يبحث كثيرا من المواطنين التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث جوجل عن حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة 2024، وذلك بعد الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن طريق بعض مواقع التواصل المختلفة، لذا قامت الحكومة التونسية بالإعلان على لسان أحد مسؤوليها أنه لا صحة لتلك الأخبار المتداولة، وأنها مجرد إشاعات ولم تقوم الحكومة بتطبيق أي زيادة على منحة العائلات المعوزة 2024، مشددا عن أن في حال تقديم أي زيادة من قبل الحكومة تكون من خلال المنصة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

شروط منحة العائلات المعوزة 2024 في تونس

قامت الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن بعد الشروط التي يجب توافرها حتى يتم الحصول على منحة العائلات المعوزة 2024 نوضحها فيما يلي: