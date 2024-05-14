قبل القبض بكام يوم!!.. خصم نصف المرتب لمدة 6 شهور لهذه الفئة من الموظفين حسب قرارات الوزارة “خد بالك”

لقد أعلنت الجهات المعنية بتنظيم العمل عن خصم نصف المرتب لمدة 6 شهور في حال استمر الموظف بالقيام بالأعمال غير المقبولة في منظومة العمل، وهنا تساءل الكثير من الموظفين حول الحالات التي إذا قام بها الموظف سوف يتم خصم نصف الراتب الخاص به ليس لمدة شهر أو شهرين بل لمدة 6 شهور، لذلك قررنا أن نعلمكم تفاصيل أكثر حول هذا الأمر وما هي الحالات التي يمكن أن يتم فيها خصم نصف الراتب.

خصم نصف المرتب لمدة 6 شهور

نظرا لكون كل منظومة عمل تسعى لتنظيم سير العمل داخلها فإننا وجدنا أن الحكومة المصرية قد أعلنت عن أنه من الممكن أن يتم خصم نصف المرتب لمدة 6 شهور، حتى يكون ذلك بمثابة تحذير لكل الموظفين الذين من الممكن أن يهملوا عملهم ولا ينهون الوظائف والمهام المطلوبة منهم في الوقت .

لذلك قررنا أن نضع لكم الحالات التي يمكن من خلال أن يتم خصم لمدة 6 شهور حتى يتجنب هؤلاء الموظفون القيام بها، ومن أهم هذه الحالات الغياب المتكرر دون عذر مقبول ومن هنا يُنصح الموظفون بالانتباه لتجنب هذه الجزاءات، وإذا لم يلتزموا، قد يُعلق صرف رواتبهم لستة أشهر متتالية، مع إمكانية مواجهة إجراءات قضائية إذا استمرت المخالفات.

تعديلات قانون العمل الجديد 2024

نظرا لكون هناك قرارات تؤكد على أنه سيتم خصم نصف المرتب لمدة 6 شهور في حال عدم القيام بالأعمال المطلوبة منهم، فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة التعديلات الجديدة في قانون العمل غير تلك المتعلقة بخصم الراتب، ومن خلال البحث وصلنا إلى كون هناك تعديلات في عدد ساعات العمل أيضا لضمان حقوق العمال بمختلف القطاعات العامة والخاصة.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم أخذ مثل هذه القرارات بهدف تحسين الأداء المهني للموظفين، وكذلك ضمان الكفاءة في تقديم الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون.